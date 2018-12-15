РИАМО - 15 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей Подмосковья провести время на катках в Балашихе и Солнечногорске.

«Отличный лед, кинопоказы, ярмарки и, конечно, новогоднее настроение! Катки в Балашихе и Солнечногорске уже вовсю принимают посетителей. Приходите и вы!» — написал Воробьев в соцсети «ВКонтакте».

Главный городской каток в парке «Пехорка» открылся в Балашихе 13 декабря. Это каток с искусственным льдом. Установлена специальная холодильная установка, айс-маты, что позволит получать высокое качество льда и пользоваться катком даже при плюсовой температуре. Площадь катка составила более 700 квадратных метров. Он состоит из ледового поля площадью около 400 квадратных метров и примыкающих к нему дорожек.

В Солнечногорске открылась Рождественская ярмарка, где есть карусель, каток, резиденция Деда Мороза. Высота новогодней елки на ярмарке – 18 метров.

Ранее Воробьев представил программу «Зима в Подмосковье», в рамках которой парки, места культурного отдыха украшаются иллюминацией, организуются пункты питания.

Туристическая программа познакомит жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе.

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