РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска провели опиловку и вырубку деревьев, что вызвало недовольство жителей, власти горокруга предложили им принять участие в посадке новых деревьев весной 2019 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался, что в поселке Львовский сильно опиливают или вообще спиливают деревья вблизи дома №28 на улице Советская и попросил сделать компенсационную высадку. Сотрудники администрации ответили, что ежегодно в весенне-летний период сотрудники теротдела совместно с представителями управляющей компании ООО «Комтех» проводят мониторинг состояния древесно-кустарниковой растительности в микрорайоне Львовский. На территории микрорайона в 2018 году выявили и спилили 52 дерева, представляющие угрозу для жизни и здоровья жителей. На опиловку и вырубку деревьев оформили разрешительные документы, работы выполнили согласно порубочному билету.

«Компенсационная высадка зеленых насаждений проводится ежегодно в период месячника по благоустройству, а также в рамках проведения акции «Наш лес. Посади свое дерево» и других. В 2018 году сотрудники теротдела в микрорайоне Львовский совместно с управляющей компанией ООО «Комтех» организовали и провели посадку более 300 саженцев, в том числе с с участием жителей. До настоящего времени от жителей дома №28 на улице Советская заявок на участие или необходимости посадки деревьев на придомовой территории не поступало», - сказал заместитель главы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

По его словам, следующая посадка планируется в апреле-мае 2019 года, в ней может принять участие любой желающий. Дополнительную информацию можно получить в теротделе микрорайона по телефону: 8(496)760-59-84.