РИАМО - 15 дек. Глава Ленинского района Подмосковья Валерий Венцаль обсудил актуальные вопросы и подвел итоги работы предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства на форуме «Управдом», всего в этих форумах в 2018 году приняли участие более тысячи жителей муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Члены муниципальных отделений, руководители, жилищные активисты Ленинского района собрались на форум-съезд, чтобы подвести итоги 2018 года и наметить планы работы на следующий год, обсудить вопросы управления МКД и взаимодействия с управляющими организациями, благоустройство дворовых территорий, обращение с ТКО, законодательные инициативы и капитальный ремонт.

«За год мы провели в общей сложности пять форумов, в работе которых приняли участие более тысячи жителей Ленинского района. Это хорошая дискуссионная и образовательная площадка!» — сказала руководитель Ленинского районного отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Людмила Лернер.

Форум дает уникальную возможность обсудить с представителями власти и профильных организаций самые острые вопросы, выявить причины возникающих проблем, способы их устранения, обменяться опытом в процессе живого общения в формате диалога.

«Сегодня для нас всех самой актуальной задачей становится разъяснение жителям района новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами. Этот стандарт предполагает создание специальных площадок для раздельного сбора отходов и строительство современных комплексов по переработке мусора. В Ленинском районе мы оборудуем 500 таких площадок», - пояснил участникам форума Венцаль.

Новый экологический стандарт вводится во всем Подмосковье с 1 января 2019 года. Он предполагает сокращение в два раза объема захоронения мусора и повторное использование его полезных фракций.

Раздельный сбор отходов будет осуществляться по двухконтейнерной системе. Синий контейнер – для сбора «сухих» отходов (макулатура, пластик, стекло, металл), серый – для «смешанных» (пищевых, упаковок, масляных емкостей, средств личной гигиены).