Организатор наркопритона в Клину отделался условным сроком>>РИАМО - 15 дек. Полицейские изъяли почти 3 грамма героина у мужчины в подмосковном Одинцове, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Тринадцатого декабря в 21:50 в городе Одинцово, улица Маршала Жукова, сотрудниками отдела уголовного розыска установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1976 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 2,95 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».

Организатор наркопритона в Клину отделался условным сроком>>