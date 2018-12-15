РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Жители подмосковных Люберец в субботу сдали одежду и обувь для нуждающихся людей и детей-сирот на акции «Добрый шкаф», которая прошла в Центральном парке и в парке «Наташинские пруды», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Жители принесли очень много пакетов с одеждой, обувью, в том числе и зимней. Приятно, что в акции поучаствовали столько неравнодушных людей», - сказал волонтер проекта «Добрый шкаф».

Акция «Добрый шкаф» проходит ежемесячно в городском округе с 2015 года. Можно приносить одежду, обувь, товары первой необходимости (химические средства, ванночки, горшки, кроватки, новое белье), игрушки, книги, а в декабре - подарки на Новый год.