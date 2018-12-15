РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. Спортсмены из подмосковных Люберец в субботу завоевали бронзовые медали на чемпионате Центрального федерального округа (ЦФО) по боевому самбо, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в Воронеже с 13 по 15 декабря.

«Еще один громкий успех от сборной городского округа (Люберцы - ред.) по боевому самбо. Сегодня (15 декабря - ред.) на чемпионате ЦФО по боевому самбо люберецкие спортсмены Павел Худяков в весовой категории до 62 килограммов и Александр Калинин в весовой категории до 100 килограммов в составе сборной команды Московской области завоевали бронзовые награды», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что спортсмены получили право представлять ЦФО на чемпионате России. Кроме того, они выполнили норматив на присвоение звания «Мастер спорта России».

«Поздравляем наших спортсменов и их тренеров: Виктора Худякова и Андрея Лецко», - заключил Ружицкий.