РИАМО - 15 дек. Неизвестный украл автомобиль Hyundai Santa Fe стоимостью более 2,2 миллиона рублей от дома в Рузском городском округе Подмосковья, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«14 декабря в 06:25 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1974 года рождения с заявлением о том, что с 19:00 13 декабря до 06:00 14 декабря от дома по месту проживания заявителя в Рузском городском округе неизвестный похитил его автомашину Hyundai Santa Fe 2018 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 2,25 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».