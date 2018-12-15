РИАМО – 15 дек. Президент России Владимир Путин отметил, что нужно с осторожностью относиться к запретам в области культуры, в том числе и рэпа, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ходе заседания совета по культуре и искусству Путин отметил, что способ «хватать и не пущать» – самый неэффективный. На предложение «всем все разрешить» Путин усмехнулся и назвал «революционным».

«Почему нам смешно? Потому что мы люди определенного круга. Вот нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось», — сказал Путин в ответ на прозвучавшие в зале заседания смешки.

Он добавил, что намерен встретиться с известным филологом Людмилой Вербицкой, которая, в том числе, занимается изучением нецензурной лексики. Путин подчеркнул, что, по мнению филолога, мат – часть языка. Однако остается вопрос, как его использовать.

Путин также прокомментировал спорную ситуацию вокруг рэп-концертов. Он отметил, что «если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять». Президент напомнил, что «вальс в свое время тоже считался моветоном», однако потом стал классикой.

«Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что наркотики ведут к деградации нации.