РИАМО - 15 дек. В столичное метро с начала 2018 года поступили 63 поезда «Москва», они курсируют на Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Филевской линиях, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С начала этого года столичная подземка получила 63 инновационных поезда. Это почти в два раза больше, чем в 2017. Четыре из них сейчас готовят к запуску на Большой кольцевой и Солнцевской линиях. Пока поезда «Москва» перевозят пассажиров только на «фиолетовой», «рыжей» и «голубой» ветках метро», - говорится в сообщении.

Пассажиров метро теперь перевозят 92 поезда нового поколения «Москва», в том числе три состава, запущенных с начала декабря.

Помимо этого, четыре «Москвы» находятся в депо «Солнцево». Поезда этой серии начнут перевозить пассажиров по Солнцевской и Большой кольцевой линиям к открытию станции «Савеловская» БКЛ. Пока машинисты осваивают управление новыми составами.

«Всего в этом году столичная подземка получила 450 вагонов «Москва» — это на 70% больше, чем в прошлом году. Обновление парка составов метрополитена поездами «Москва» продолжится и в 2019 году», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Впервые поезда «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии метро — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. А этой весной инновационные составы появились на Калужско-Рижской линии.

В поездах сделали сквозной проход через все вагоны. Они удобны для маломобильных пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в головных вагонах есть специальные места для инвалидных колясок. Кроме того, там можно заряжать смартфоны и планшеты с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.

На Филевской линии модернизированные поезда курсируют с июля. Их дорабатывали специально для движения по открытым участкам (семь из 13 станций этой ветки построены на поверхности). В головных вагонах часть сидений развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна.

Вместо обычных навигационных табло над дверями установили яркие дисплеи. Информация на них видна даже на солнце. На дверях модернизированных поездов появились кнопки, благодаря которым они открываются по мере необходимости. Это позволяет сохранить в вагонах прохладу летом и тепло зимой. За комфортный микроклимат отвечает современная система кондиционирования и отопления.