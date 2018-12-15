РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина в субботу провели благотворительную акцию в помощь тяжелобольному ребенку, депутаты Мособлдумы перечислят на его лечение 100 тысяч рублей, сообщил в ходе акции «РИАМО в Подольске» депутат Московской областной думы Павел Максимович.

В парке имени Виктора Талалихина в субботу прошла благотворительная акция «Спасем малыша!» в помощь Артему Пронину, который страдает от редкой болезни Канавана. В акции приняли участие депутат Мособлдумы Павел Максимович, первый замглавы Подольска Виктор Чуб, протоиерей Марк Ганаба, олимпийская чемпионка Юлия Гущина и другие. Во время акции провели благотворительную ярмарку сувениров и подарков ручной работы, веселые спортивные соревнования, различные мастер-классы, все желающие могли покататься на собачьих упряжках и провести фотосессию с собаками породы хаски. Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела разминку и благотворительный забег.

«Каждый пришедший в парк переживает за маленького подольчанина. Не бывает чужой беды и всегда русский человек объединяется для того, чтобы помочь ближнему. Это у нас в крови, это наши традиции, это наша правда. Сегодня депутаты Московской областной думы тоже откликнулись на просьбу о помощи и на счет благотворительного фонда перечислят 100 000 рублей. Своим вкладом мы хотим помочь спасти жизнь ребенку», - сказал Максимович.

По словам Ганабы, человеку дана свобода, и именно этим он похож на самого Бога. Поэтому каждый, кто может, сделает свой выбор и поможет ребенку материально или, если нет такой возможности, то помолится за него.

«Сегодня в Подольске проходит благотворительная акция в помощь нашему маленькому жителю. В городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина собрались сотни жителей и гостей горокруга. Спортивная молодежь, волонтеры, - все внесут свой посильный вклад в спасение малыша. Тысячи людей по всему миру объединились для того, чтобы помочь ребенку», - добавил Чуб.