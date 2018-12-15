РИАМО - 15 дек. На Петрозаводской улице в Москве произошло столкновение легкового автомобиля и скорой помощи, в результате происшествия медицинский автомобиль перевернулся, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
«На Петрозаводской улице, дом 19 произошло столкновение легковой машины и скорой помощи. В результате удара скорая перевернулась на бок. Без пострадавших», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что перекрытия дороги не потребовалось. Последствия аварии были быстро устранены.
Скорая помощь сбивает людей на пешеходном переходе в Москве. ВИДЕО>>
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