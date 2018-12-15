РИАМО - 15 дек. В Нижегородском районе столицы в программу реновации попали 50 домов, уже намечены стартовые площадки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Вокруг этого района находятся 50 домов, вошедших в реновацию. Жители очень активно голосовали за участие в программе», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что Нижегородский район непростой с точки зрения стартовых площадок, в ближайшие месяцы этот вопрос еще будет дорабатываться.

«Думаю, что мы в течение ближайших месяцев еще доработаем этот вопрос по площадкам, чтобы в течение трех волн переселения жители могли плотностью переехать в новое жилье», - пояснил заммэра.

На сегодняшний день в программе реновации утверждены 295 стартовых площадок для строительства домов под переселение с градостроительным потенциалом около 4,5 миллионов квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.

Также в 2019 году в столице под заселение сдадут 20 жилых домов, построенных в рамках программы по реновации.