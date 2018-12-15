РИАМО - 15 дек. Гагаринский районный суд Москвы признал виновным в нарушении транспортной безопасности пассажира метро, который отказался предоставить багаж для обязательного досмотра, сообщает Федеральное агентство новостей.

За невыполнение просьбы сотрудников безопасности мужчина выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей. Инцидент с пассажиром произошел 5 декабря.

«Пассажира задержали после того, как он отказался от обязательного досмотра. Известно, что с начала 2018 года в метро досмотрели свыше 117 миллионов пассажиров, 57 миллионов были с багажом», - говорится в сообщении.

Металлоискатели и проверка багажа были введены в метрополитенах России в антитеррористических целях. Это служит безопасности пассажиров, которые пользуются подземным общественным транспортом.