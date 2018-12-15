РИАМО - 15 дек. Ссора двух мужчин в селе Поречье Можайского городского округа закончилась поножовщиной, в результате один из оппонентов госпитализирован с проникающим колото-резаным ранением, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Четырнадцатого декабря в 03:22 из своей квартиры в селе Поречье городского округа Можайск бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в ГБУЗ МО «Можайская ЦРБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1986 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1972 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».