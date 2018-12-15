РИАМО - 15 дек. Пожар, случившийся на месте работ по демонтажу старого нефтепровода рядом с аэропортом «Шереметьево», никак не повлиял на работу воздушной гавани, сообщил РИАМО представитель пресс-службы аэропорта.

«Этот пожар никак не повлиял на работу. Это было за периметром аэропорта. Минутное возгорание. Бригада аэропорта выезжала, все потушила. Это никак не сказалось на работе аэропорта», - сказал собеседник агентства.

Рядом с аэропортом «Шереметьево» проводились работы по демонтажу старого нефтепровода, по неустановленным пока причинам, на месте работ возник пожар, который удалось быстро потушить.