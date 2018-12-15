РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В микрорайоне Самолет подмосковных Люберец в субботу прошел спортивный праздник, в нем приняли участие более 200 жителей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В субботу, 15 декабря, на дворовой площадке по адресу: Люберцы, улица Вертолетная, дом 8 состоялось очередное спортивно-массовое мероприятие «Спорт - в каждый двор». В 2018 году данный двор уже принимал спортивный праздник, который собрал немалое количество зрителей и участников. В этот раз было более 200 человек», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на площадке состоялись турниры по настольному хоккею, дартсу, рывку гири, перетягиванию каната. Также там прошли спортивные эстафеты, на которых участники с маршрутным листом проходили этапы, собирая баллы. Для всех желающих работал батут.

«По результатам турниров призеры и победители были награждены кубками, медалями, грамотами, памятными и вкусными призами», - заключил Ружицкий.