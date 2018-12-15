РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В субботу днем на Транспортной улице в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 1,3 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
По данным сервиса, движение затруднено на Транспортной улице в сторону Проектируемого проезда 4037. Длина затора составляет 1,3 километра. Он начинается возле дома №3 и продолжается до съезда на Проектируемый проезд 4037. Этот участок можно проехать за 27 минут.
Также пробки образовались на Октябрьском и Комсомольском проспектах, улицах Побратимов, Митрофанова, Ленина. Движение затруднено на улицах Кирова, Смирновской и Красноармейской.
Помимо этого, движение затруднено на Новорязанском шоссе и улице Ленина в поселении Октябрьский.
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