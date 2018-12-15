РИАМО – 15 дек. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) не отстранил пять российских биатлонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил австрийской полицией, сообщает ТАСС.

«IBU сосредоточен на сотрудничестве с руководством Союза биатлонистов России (СБР) для выполнения критериев, которые помогут СБР обрести более надежную антидопинговую систему», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято потому, что полиция не предоставила дополнительных сведений по делу.

В расположение сборной России, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира в Хохфильцене, прибыли следователи. Они уведомили о проведении расследования из-за возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира 2017 года, который проходил в Хохфильцене.

В нарушении подозреваются олимпийские чемпионы 2014 года в эстафете Антон Шипулин и Алексей Волков, призер Олимпиады в Сочи Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых.