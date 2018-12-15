РИАМО - 15 дек. С субботы и по 31 декабря в сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной» и сувенирных витринах на стойках «Живое общение» проходит предновогодняя распродажа, пассажиры смогут купить более 300 товаров с символикой метро и столичного транспорта со скидкой до 70%, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«В списке товаров – толстовки мужские и женские, сувенирные тарелки, блокноты, ежедневники и шариковые ручки в цвет линий метро, значки, магниты, чехлы для смартфонов, детские, мужские и женские футболки, рубашки-поло, пазлы, мини-карты московского метрополитена и кружки», — говорится в сообщении.

Пассажиры также смогут приобрести новинки – новогодние сувениры.

Акция продлится по 31 декабря на 13 стойках «Живое общение», информационном центре на «Тушинской» и в двух сувенирных магазинах на «Маяковской» и «Трубной». График работы – ежедневно ‪с 08:00 до 20:00.

Сувенирные витрины расположены на станциях «Арбатская», «Площадь Революции», «Пушкинская», «Павелецкая», «Белорусская», «Баррикадная», «Комсомольская», «Киевская», «Парк культуры», «Китай-город», «Сретенский бульвар», «Курская» и «Александровский сад».