РИАМО - 15 дек. Рядом со столичным аэропортом «Шереметьево» при выполнении технических работ произошло локальное возгорание, которое быстро потушили, сообщил РИАМО представитель пресс-службы воздушной гавани.

«Было локальное минутное возгорание при технических работах за периметром аэропорта. Уже потушили», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

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