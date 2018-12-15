РИАМО - 15 дек. Рядом со столичным аэропортом «Шереметьево» при выполнении технических работ произошло локальное возгорание, которое быстро потушили, сообщил РИАМО представитель пресс-службы воздушной гавани.
«Было локальное минутное возгорание при технических работах за периметром аэропорта. Уже потушили», - сказал собеседник агентства.
Как уточнил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии