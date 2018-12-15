РИАМО - 15 дек. Подмосковные следователи начали проверку по факту травмирования столичного полицейского в результате взрыва неустановленного предмета на трассе А-108 в городском округе Ликино-Дулево, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В следственный отдел по городу Орехово- Зуево ГСУ СК России по Московской области поступила информация о госпитализации участкового уполномоченного одного из московских отделов полиции с участка автодороги вблизи города Курганское с травмами, полученными в результате взрыва неустановленного предмета.

«По данному факту следственными органами организовано проведение доследственной проверки. Опросить полицейского пока не удалось, поскольку он находится в больнице в бессознательном состоянии. В результате происшествия он лишился кисти руки и глаза», - говорится в сообщении.

В настоящее время следователями осматривается машина участкового, устанавливается место, где произошло ЧП, и предмет, которым причинены повреждения.

В субботу в Подмосковье на дороге А-108 проезжавшим мимо гражданином на обочине был замечен мужчина с телесными повреждениями. Пострадавший является участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Марьина Роща Москвы, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. В ходе предварительной проверки установлено, что полицейский нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал.

Водителя, который собирался взорвать Gelandewagen, задержали у стен Кремля>>