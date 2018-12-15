РИАМО - 15 дек. Московский «Спартак» готовит иск к фанату, выбежавшему на поле во время матча с австрийским «Рапидом» в Лиге Европы, и планирует отсудить у него сумму штрафа УЕФА за этот проступок, сообщает Газета.ru.

«Спартак» готовит иск к своему болельщику Мирославу Голунову, выбежавшему на поле во время домашнего матча Лиги Европы против венского «Рапида», чтобы предъявить претензии капитану красно-белых Денису Глушакову, который с момента отставки итальянца Массимо Карреры подвергается обструкции со стороны организованных фанатских объединений, в частности «Фратрии», - говорится в сообщении.

Значительная часть болельщиков столичного клуба считает Глушакова одним из главных виновников отставки тренера, приведшего «Спартак» к первому за 16 лет чемпионству.

За месяц до увольнения итальянский специалист перевел капитана красно-белых и защитника Андрея Ещенко в дубль. Формальным поводом стали лайки, поставленные футболистами под постом актера и болельщика Дмитрия Назарова, в котором тот зачитывал свое стихотворение, где призывал к отставке Карреры.

Решение исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо вернуть Глушакова в основной состав было принято болельщиками в штыки. Протесты продолжились и после назначения Олега Кононова, оставившего Глушакова капитаном и в каждой игре выпускающего его в стартовом составе.

В итоге взорвалась ситуация прорывом Голунова на поле во время матча с австрийцами. При счете 1:0 в пользу российского клуба фанат выбежал на поле, рванул к капитану красно-белых и высказал ему в лицо претензии, на что получил толчок в грудь.

«Голунов по окончании встречи был доставлен в полицейский участок, а по решению суда получил десять суток административного ареста за нарушение общественного порядка, денежный штраф в размере 30 тысяч рублей и запрет на посещение спортивных мероприятий сроком на пять лет», - поясняется в материале.

Также сразу появилась информация, что, как только Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынесет решение о санкциях в отношении «Спартака» за выбежавшего на поле болельщика, клуб предъявит иск на соответствующую сумму самому фанату.

Кроме того, в матче с «Рапидом» болельщики «Спартака» перекрывали лестничные проходы, за что клуб получил штраф в размере 8 тысяч евро, а еще в 20 тысяч чиновники оценили забег фаната.