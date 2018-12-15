РИАМО - 15 дек. Неизвестный сильно избил мужчину на территории подземного паркинга на улице Соколово-Мещерская в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 14 декабря в 15:10 в отдел МВД из УВД поступил материал проверки по факту нанесения телесных повреждений мужчине 1979 года рождения.

«Установлено, что 10 декабря в 11:00 на территории подземного паркинга по адресу: улица Соколово-Мещерская, дом 25, группа неизвестных граждан подошли к мужчине, один из которых нанес удары в область головы и туловища, скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавший с закрытым переломом шестого ребра справа, пневмогидротораксом для оказания помощи был доставлен в медучреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», уточнил представитель пресс-службы.

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