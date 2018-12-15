РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 15 дек. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» во время возгорания 13 декабря продолжал работать магазин IKEA, покупателей и сотрудников не эвакуировали в соответствии с правилами безопасности, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-центра IKEA.

Тринадцатого декабря в 11:45 в ТЦ «МЕГА Белая Дача» Котельников загорелся элемент декора на фасаде первого здания торгового центра.

«Возгорание было локализовано в другой части здания. В соответствии с алгоритмом системы пожарной безопасности магазин не был эвакуирован», - сказал сотрудник пресс-центра.

Видео пожара в ТЦ «МЕГА Белая Дача» в Подмосковье>>