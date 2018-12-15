РИАМО – 15 дек. Делегация России примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, до этого глава правительства РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Россия не будет участвовать в форуме, если организаторы оставят в силе ограничения для отечественных бизнесменов, сообщает ТАСС.

«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума», — говорится в сообщении.

Ранее Медведев отмечал, что если решения, которые были приняты в отношении представителей российского бизнеса, не будут изменены, то госслужащие и российские компании с государственным участием не поедут на форум.

До этого российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несмотря на резкое ухудшение отношений с США и рядом западных стран, Россия ежегодно направляла на форум в Давос делегацию. При этом высшие лица государства в последние годы не посещали Давосский форум.