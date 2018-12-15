РИАМО - 15 дек. Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, сообщает Газета.ru.

«В отношении компании начала расследование Ирландская комиссия по защите данных, которая следит за соблюдением европейского законодательства. Согласно Общему регламенту защиты данных, действующему в Европе, компании-нарушители выплачивают штраф в размере до 23 миллионов долларов либо 4% от годовой выручки: в зависимости от того, какая сумма выше», - говорится в сообщении.

В 2017 году прибыль компании Facebook составила около 40 миллиардов долларов. Таким образом, Facebook может грозить штраф около 1,6 миллиарда долларов, если в этом году доход останется на том же уровне.

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