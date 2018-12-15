РИАМО - 15 дек. Взрыв на трассе в подмосковном Ликино-Дулеве произошел из-за того, что полицейский, который в этот момент не был на службе, нашел похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны предмет, устройство сдетонировало, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В субботу в Подмосковье на дороге А-108 проезжавшим мимо гражданином на обочине был замечен мужчина с телесными повреждениями.

«Установлено, что пострадавший является участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Марьина Роща Москвы (УВД по СВАО), находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде. В ходе предварительной проверки установлено, что полицейский нашел предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ, который сдетонировал, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Лейтенанта полиции госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области отметил, что подмосковная полиция проверяет информацию о взрыве на автотрассе А-108 «Московское большое кольцо» в 2 километрах от города Куровское городского округа Ликино-Дулево.

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