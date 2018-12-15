РИАМО - 15 дек. Спасатели потушили пожар в квартире на Ленинском проспекте, из горящей квартиры спасли одного человека, еще трех вывели в целях безопасности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В субботу в 13:07 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили о загорании по адресу: Ленинский проспект, дом 72/2.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит загорание в жилом 10-этажном здании. В 13:30 загорание локализовано. В 13:34 загорание ликвидировано на площади 12 квадратных метров, горели личные вещи и мебель», — говорится в сообщении.

Из горящей квартиры спасен один человек, с вышележащего этажа для безопасности вывели трех человек. Информация о пострадавших не поступала.