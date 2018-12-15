РИАМО - 15 дек. В 2018 году средняя стоимость поездки на такси на 1 километр составила 44 рубля, а средний чек оказался на уровне 455 рублей, что на 5 рублей меньше, чем в прошлом году, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Средний чек при поездке на такси в Москве за 2018 год - 455 рублей», — говорится в сообщении.

Объем рынка такси в столице с начала года составил около 80 миллиардов рублей. Средняя стоимость поездки оказалась на уровне 44 рублей за километр.

Комиссия интернет-агрегаторов заказов такси в Москве в 2018 году составляет от 20,7% до 30% от стоимости поездки. На интернет-агрегаторы пришлось 80% заказов, на улицах такси ловили в 10% случаев, оставшиеся 10% - на стоянках такси, вокзалах, в аэропортах.

«При выборе автомобиля такси для поездки по Москве 96% пассажиров хотят видеть автомобиль именно желтого цвета», — добавляется в аккаунте.

Средняя длина поездки на такси в Москве в 2018 году составила 10,6 километра, в 2016 году - 14,4 километра.

Средний чек поездки на такси в 2017 году составлял 460 рублей.