РИАМО - 15 дек. На 95-м километре МКАД произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего одна из машин загорелась, в происшествии никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«На 95 километре МКАД на внешней стороне произошло столкновение двух легковых автомобилей. После удара одна из машин самовоспламенилась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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