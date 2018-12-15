РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 дек. В деревне Харитоново подмосковного Подольска начали строить конюшню для детско-семейного конного клуба «Святой князь Владимир», 30 декабря и 3 января проведут две благотворительные елки с катанием на лошадях для сбора средств на отопление, сообщила «РИАМО в Подольске» тренер клуба Татьяна Минкевич.

Конный клуб на протяжении восьми лет проводит занятия для детей и взрослых на льготных условиях или бесплатно. Все вырученные деньги идут на содержание лошадей. Старое здание конюшни пришло в негодность и его снесли. Новое строят на пожертвования. В настоящее время нужны деньги для системы отопления.

"В деревне Харитоново, 1А, на уютном подворье храма Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 30 декабря в 14:00 и 3 января в 12:00 пройдут благотворительные елки, собранные средства от которых пойдут на установку системы отопления в строящейся конюшне для конного клуба «Святой князь Владимир», - сказала Минкевич.

По ее словам, в программе задорные игры возле елочки с Дедом Морозом и Снегурочкой, рождественское представление на лошадях, катание верхом, чаепитие со сладостями и катание на катке. Благотворительный взнос с одного ребенка и одного взрослого составляет 700 рублей.