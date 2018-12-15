РИАМО - 15 дек. ГУ МВД России по Московской области проверяет информацию о взрыве неустановленного взрывного устройства на автотрассе А-108 «Московское большое кольцо» в 2 километрах от города Куровское городского округа Ликино-Дулево, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Информацию по поводу взрыва сейчас проверяем. Пока никаких подробностей сказать не можем», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в ГУ МЧС РФ по Подмосковью подтвердили факт взрыва.

«По данному адресу был такой инцидент. Но это не наша компетенция, сейчас там работают сотрудники МВД», - отметил представитель ведомства.

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