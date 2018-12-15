РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 дек. В субботу в микрорайоне Красная Горка подмосковных Люберец открылась новая площадка музея психологии, для посетителей провели экскурсию по залу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Музей психологии открыли в Люберцах 23 сентября 2016 года. Ранее он располагался в квартире.

«У нас сегодня (15 декабря - ред.) открылась новая площадка музея психологии. Новое пространство больше, оно имеет отдельный вход и является нежилым помещением, у нас больше возможностей появилось для развития музея психологии», - сказала председатель Общественного объединения психологов регионов России Ольга Хлебодарова.

Она добавила, что музей можно посетить в понедельник, среду или субботу по предварительной записи через группу в соцсети «ВКонтакте» или по электронной почте: muzeipsihologii@yandex.ru.

Стоимость входного билета с экскурсией - 350 рублей. Для льготных категорий граждан действуют скидки.