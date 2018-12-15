РИАМО - 15 дек. В форуме инновации и предпринимательства в доме правительства Московской области и кубке губернатора по робототехнике участвуют около 2 тысяч человек, из них в соревнованиях принимают участие 350 человек, сообщила журналистам министр правительства региона по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

В субботу в доме правительства Подмосковья проходит Московский областной молодежный форум инноваций и предпринимательства, в рамках которого состоятся соревнования на Кубок губернатора Московской области по робототехнике «Рубикон», хакатон и интерактивная выставка, а также будут работать лекторий и деловая программа. Выставку осмотрел глава региона Андрей Воробьев.

«Порядка 2 тысяч человек приехали, из них 350 человек участвуют именно в соревнованиях. Это очень большая цифра. Думаю, что в следующем году мы выйдем на 500 команд», - сказала Плещева.

На интерактивной выставке свои наработки представили лаборатория интеллектуальных технологий «Линтех» Инновационный центр «Сколково», «Технопарк», ООО «Техбионик», ООО «Дрон Дром», ООО «БитРоботикс», компания «Экзо Атлет», ООО «Механиум», ООО «Интерактивные технологии», ООО «Фора Роботикс» , участников приветствовал рекламный российский робот Борис.

На мастер-классах профильные эксперты и спикеры выделят главные темы, касающиеся влияния инноваций и робототехники на развитие молодежи. Спикеры поделятся практическим опытом по внедрению искусственного интеллекта в бизнес и образование. Также в рамках мероприятия пройдут соревнования по робототехнике на Кубок губернатора Московской области для детей в возрасте от 6 до 15 лет.

В 2018 году в Кубке будет много новшеств, сами кубки впервые будут изготовлены методом 3D-печати, а в соревнованиях смогут принимать участие роботы на платформе Arduino.