РИАМО - 15 дек. На Охотном Ряду в центре Москвы, в ресторане произошло задымление, всех посетителей и персонал эвакуировали в целях безопасности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«По адресу: улица Охотный Ряд, дом 2, поступила заявка. Пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу и установили, что на первом этаже здания в ресторане происходил процесс приготовления пищи. Пошло задымление. Признаков загорания обнаружено не было», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в целях безопасности из здания на время работы пожарных эвакуировали всех посетителей и работников, всего несколько десятков человек.

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