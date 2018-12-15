РИАМО - 15 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продумать интеграцию современных разработок в робототехнике в подмосковные школы и технопарки, передает корреспондент РИАМО.

Глава региона осмотрел в субботу выставку на Московском областном молодежном форуме инноваций и предпринимательства в доме правительства Московской области. На интерактивной выставке представлены разработки технологических и инновационных стартапов в сфере робототехники, кибербезопасности, среди них «Линтех», «Механиум», «Фора Роботикс», ЦМИТ «Жуковский», ЦМИТ «Роболаборатория».

«Нужно все практики лучшие изучить и понять, как мы можем интегрировать в школах, в технопарках. Может специальные семинары продумать. Нужно подумать, как мы можем взаимодействовать. Спасибо, что участвуете! Для нас это очень важно», - сказал Воробьев в ходе осмотра выставки.

Как отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, речь идет о современных методиках, учебниках, технике.

На мастер-классах профильные эксперты и спикеры выделят главные темы, касающиеся влияния инноваций и робототехники на развитие молодежи. Они поделятся практическим опытом по внедрению искусственного интеллекта в бизнес и образование. Также в рамках мероприятия пройдут соревнования по робототехнике на Кубок Губернатора Московской области для детей в возрасте от 6 до 15 лет.

В 2018 году в Кубке будет много новшеств, сами кубки впервые будут изготовлены методом 3D-печати, а в соревнованиях смогут принимать участие роботы на платформе Arduino.