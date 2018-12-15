РИАМО - 15 дек. Новая исполняющая обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова сохранит текущий курс работы комитета и прекрасно справится с новыми обязанностями, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Анастасия Пятова восемь лет проработала в Москомстройинвесте, она эту сферу прекрасно знает. Я думаю, что она прекрасно подходит для этой должности и сохранит текущий курс по работе с обманутыми дольщиками», - сказал Хуснуллин.

Бывший председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев был освобожден от должности по его собственной инициативе. Исполнение обязанностей главы Москомстройинвеста было возложено на заместителя председателя данного ведомства Анастасию Пятову.