РИАМО - 15 дек. Неизвестный проник в дом в поселке Барвиха-2 Одинцовского района Подмосковья и украл оттуда ювелирные изделия из золота и валюту, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Тринадцатого декабря в 20:00 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1977 года рождения с заявлением о том, что 13 декабря с 17:30 до 19:30 в Одинцовском районе, поселок Барвиха-2, в ее дом проник неизвестный и похитил ювелирные изделия из золота, а также 2 тысячи евро», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила более 1,3 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.