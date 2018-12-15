РИАМО - 15 дек. Электрички усовской ветки Белорусского направления Московской железной дороги будут следовать укороченным маршрутом из-за проведения путевых работ, сообщается в Twitter-аккаунте ЦППК.

«В связи с проведением путевых работ часть поездов усовской ветки проследуют укороченным маршрутом Усово — Ромашково и в обратном направлении. На участке Ромашково — Кунцево будут работать компенсационные автобусы», - говорится в сообщении.

Время отправления автобусов от станции «Кунцево»: 17:40 и 18:40. От станции» Ромашково»: 17:00 и 18:00.