РИАМО - 15 дек. В первом полугодии 2019 года в Москву доставят два тоннелепроходческих щита, диаметр которых превышает 10 метров, они будут использованы для строительства тоннелей на Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Мы планируем привлечь дополнительные большие 10-метровые тоннелепроходческие комплексы для строительства тоннелей на Большой кольцевой линии. Один щит привлечен из Санкт-Петербурга и один - из Китая», - сказал Хуснуллин.



Он добавил, что такие крупные щиты способны проложить в одном тоннеле сразу два пути. Такими щитами будет построено примерно четверть туннелей Большой кольцевой линии.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будет 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.