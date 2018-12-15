РИАМО - 15 дек. Жителям Якутии на предстоящих праздниках придется заплатить за базовый новогодний стол больше всего - 447 рублей на человека, оренбуржцам он обойдется в среднем вдвое меньше - 221 рубль на человека, сообщает РИА Новости.

По версии производителя онлайн-касс «Эвотор», в базовый набор продуктов для новогоднего стола вошли: салаты «Оливье» с колбасой и «Сельдь под шубой» (по 150 граммов на человека), два бокала шампанского, бутерброды с красной икрой, с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

«Стоимость базового новогоднего стола, включающего наиболее популярные и «обязательные» для россиянина продукты и блюда, в Оренбургской области составит 221 рубль на человека, в Якутии – 447 рублей на человека. Это самый дешевый и самый дорогой новогодние столы в России», - говорится в сообщении.

Также доступные цены на продукты для новогоднего стола отмечают в Ставрополе, Новосибирске, Липецке и Омске. А самые высокие - в Приморском крае, Мурманске, Магадане и Вологде. Москвичам базовый новогодний стол обойдется в 354 рубля, петербуржцам - 313 рублей.

Средняя цена базовых новогодних блюд на стол по России составляет 295 рублей на человека. А бутылка шампанского в среднем обойдется россиянину в 223 рубля.

«Самый дорогой салат будет на столах жителей Вологодской и Магаданской области - 39 и 43 рубля за порцию, самый дешевый в Иркутске и в Москве - 17 и 19,5 рубля за порцию», - уточняется в сообщении.

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