РИАМО - 15 дек. В 2019 году в столице под заселение сдадут 20 жилых домов, построенных в рамках программы по реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В 2019 году планируется достроить и передать под переселение по программе реновации 20 новых домов общей жилой площадью порядка 300 тысяч квадратных метров. Строительство ведется за счет городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в этих домах будут расположены более 5,2 тысячи квартир.

На сегодняшний день в программе реновации утверждены 295 стартовых площадок для строительства домов под переселение с градостроительным потенциалом около 4,5 миллионов квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.