РИАМО - 15 дек. В 2019 году в столице построят два путепровода через пути Казанского и Курского направлений Московской железной дороги, новые дорожные связи и маршруты проезда важно создавать, чтобы снизить транспортную загруженность в районе магистральных путей, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В наших планах завершить работы и открыть два путепровода. Один через Казанское направление железных дорог от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы, другой через Курское направление МЖД с реконструкцией Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что железнодорожный транспорт в Москве развивается быстрыми темпами. Чтобы снизить транспортную загруженность в районе магистральных путей, важно создавать новые дорожные связи и маршруты проезда.