РИАМО - 15 дек. В метро и наземном транспорте Москвы проводился опрос пассажиров о том, что их больше всего беспокоит при поездках, москвичи и гости столицы отметили наличие асоциальных личностей и защищенность остановок от дождя и ветра, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«По итогам проведенного опроса пассажиров метро (метод - случайная выборка пассажиров на всех линиях с сентября 2018 года по декабрь 2018 года, опрошено 5 тысяч человек) - наибольшее беспокойство вызывает наличие асоциальных личностей - 31 %, менее всего беспокоит безопасность поездки - только у 6 %», - говорится в сообщении.

Опрос 2,5 тысяч пассажиров в наземном городском транспорте на разных маршрутах внутри Москвы выявил, что больше всего беспокойство вызывает защищенность остановок от дождя и ветра - 16 %, менее всего москвичей беспокоит удобство пересадки на другие виды городского транспорта, всего лишь 8 %.

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