РИАМО - 15 дек. Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» введут в эксплуатацию в декабре 2019 года, ТПУ будет соединять МЦК, платформу «Карачарово» и станцию метро «Нижегородская», сообщил журналистам заместитель директора управляющей компании по строительству транспортно-пересадочных узлов Григорий Феофанов.

«В рамках ТПУ «Рязанская» будет запланирован достаточно большой объем технологический связок. Это будут переходные пешеходные связи, которые соединят МЦК, платформу «Карачарово» и станцию метро БКЛ. Будет порядка 16 тысяч квадратных метров технологических помещений. Будет большой зал ожидания, совмещенный с распределительными уровнями, то есть люди в комфортных условиях смогут пересесть на три вида транспорта», - сказал Феофанов.

Он отметил, что перед строителями стоит задача - ввести все единовременно со станицей метро в декабре 2019 года.

По его словам, пересадка на различные виды транспорта будет занимать не более 5 минут. На ТПУ будет сопутствующая торговля, которая будет интегрирована в технологическую часть. Также предполагается парковка на 100 машин.

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