РИАМО - 15 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в субботу наградила представителей лучших местных отделений и наиболее отличившихся членов «Молодой гвардии» в Подмосковье, церемония прошла в рамках форума «Вектор развития» в Химках, передает корреспондент РИАМО.

«Я хочу искренне поблагодарить ребят из «Молодой гвардии», потому что уходящий год был очень насыщенным, непростым, но очень интересным. Спасибо большое ребятам, которые нас всегда во всем поддерживают, а для нас поддержка молодежи - одна из самых ключевых. У нас было две выборных кампании, они прошли успешно. Мы должны больше уделять им больше внимания, помогать им, потому что «Молодая гвардия» - это наш кадровый резерв», - сказала Виртуозова.

В свою очередь депутат Государственной думы РФ Лидия Антонова рассказала, что за 4 года количество молодогвардейцев увеличилось в два раза.

«Это четвертый форум, и он показывает главное, что движение «Молодая гвардия» набирает обороты. Я думаю, что четыре года назад произошел перелом, и интерес к «Молодой гвардии» вспыхнул в Московской области. И сегодня число членов «Молодой гвардии», мы имеем практически 5 тысяч ребят, которые активно работают во всех проектах движения. «Молодая гвардия» - это часть нашей большой работы, это резерв партии», - отметила Антонова.

Форум «Вектор развития» проходит в подмосковных Химках, в нем участвуют более 600 человек, в том числе и представители субъектов Центрального федерального округа. В этом году для участников форума приготовили два уровня образовательной программы, а также мастер-классы и лекции по направлениям «Политика», «Медиа», «Лидерство». Гостей ждут как образовательные, так и интерактивные площадки.

«Вектор развития» - одно из ключевых событий года для политически активной молодежи Подмосковья - возможность вместе подвести итоги, сверить часы и обозначить актуальные темы на новый год. Среди приглашенных спикеров - профессиональные бизнес-тренеры, члены правительства Московской области, депутаты Мособлдумы и Государственной думы.

На форуме подведут итоги работы регионального отделения «Молодой гвардии», а также наградят лучшие местные отделения и наиболее отличившихся членов организации.

В свою очередь руководитель «Молодой гвардии «Единой России» в Московской области, депутат Мособлдумы Линара Самединова подчеркнула, что молодогвардейцы регулярно занимаются благотворительностью и волонтерством.

«В подмосковной «Молодой гвардии» учредили последнюю неделю месяца - неделю добрых дел. То есть каждую последнюю неделю месяца молодогвардейцы посещают приюты для животных, детские дома, социальные учреждения, совет ветеранов, совет пенсионеров. У нас давно уже есть акция «Свет в окне», когда мы помогаем ветеранам с уборкой дома», - отметила Самединова.