РИАМО - 15 дек. Сотрудники полиции в подмосковном Жуковском задержали местную жительницу, которая в ходе пьяной ссоры выстрелила в мужа, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Четырнадцатого декабря в 01:30 из своего дома в СНТ в городском округе Жуковский бригадой скорой помощи с проникающим огнестрельным ранением в МБУЗ «Жуковская ГКБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1974 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в ОМВД жена пострадавшего 1973 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключил представитель пресс-службы.

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