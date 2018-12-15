РИАМО - 15 дек. Калининско-Солнцевскую линию Московского метрополитена продлят до поселка Внуково к 2023 году, также было принято решение об окончательном местоположении станции метро в поселке Северный, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Мы уже понимаем, что будет две станции. Одна будет на Боровском шоссе, вторая станция будет непосредственно во Внукове. Считаем, что к 2023 году продлим Калининско-Солнцевскую линию до Внукова», - сказал Хуснуллин.
Он добавил, что также было принято решение об окончательном местоположении станции метро в поселке Северный. В ближайшую неделю начнется проектирование станции.
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