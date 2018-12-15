РИАМО - 15 дек. Станция «Нижегородская», строящегося Некрасовского участка Московского метрополитена, примет первых пассажиров в декабре 2019 года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Этап у нас хороший могу сказать. Планируем, что «Нижегородская» в декабре 2019 года уже примет пассажиров», - сказал Хуснуллин.
Он добавил, что это единственная в Европе станция метро, на две платформы которой будет приходить сразу четыре поезда.
«Она уникальна, она единственная в стране и Европе точно. Уникальность заключается в том, что сюда одновременно придет два тоннеля диаметром шесть метров с Большой кольцевой линии метро. И придет один десятиметровый тоннель, в котором будут ходить одновременно два поезда. То есть одновременно на две платформы будет приходить четыре поезда. Такого еще у нас не было», - добавил Хуснуллин.
Второй уникальной чертой Хуснуллин назвал то, что станция будет связана подземным вестибюлем со станцией «Карачарово» и станцией МЦК.
Всего на Некрасовской линии разместится восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка».
«Розовая» ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции «Лермонтовский проспект». Ветка длиной почти 19 километров соединит Некрасовку и другие районы юго-востока с Большой кольцевой линией метро. Она пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский.
Одна из первых станций московского метро, открытая в 1935 году на площади Красные ворота, была временно переименована в честь русского поэта Михаила Лермонтова, который родился в доме неподалеку. Сами же Красные ворота, возведенные при Петре I в честь победы в Полтавской битве, снесли еще в 1927 году.
«Грибоедовская»
«Некрасовская»
«Пушкинская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (2/11)
Некоторые станции в 90-х, наоборот, потеряли свои «литературные» названия. Какая из станций раньше носила имя русского писателя?
Именно под таким названием «Чистые пруды» были открыты в 1935 году. После того, как в 1990 году улице Кирова вернули историческое название – Мясницкая, станцию метро тоже переименовали по названию бульвара и прудов.
«Мясницкая»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (4/11)
Возможно, ваша бабушка по старинке все еще называет эту станцию «Дзержинская».
«Охотный ряд» с 1935 года менял свое название аж четыре раза – в 1955 году он был станцией «Имени Кагановича», спустя два года – снова «Охотным рядом», в 1961 году назывался «Проспектом Маркса» и, наконец, в 1990 году вернул свое первоначальное название.
«Партизанская»
«Добрынинская»
«Китай-город»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (6/11)
Какое название носила «Кропоткинская» до 1957 года?
Гигантский Дворец Советов, который хотели возвести на месте разрушенного храма Христа Спасителя, прямо у выхода из метро, так и не был построен, в итоге станцию переименовали – по названию площади Кропоткинские ворота и Кропоткинской улице.
«Сталинская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (7/11)
Какое из этих названий впоследствии перешло к более новой станции?
Современная станция метро «Проспект Мира» до 1966 года носила название «Ботанический сад» в честь расположенного неподалеку Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». После строительства Проспекта Мира ее переименовали, а в 1978 году название «Ботанический сад» перешло к новой станции «рыжей» ветки.
«Китай-город»
«Проспект Мира»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (8/11)
Под каким названием в 1958 году была открыта сегодняшняя «Алексеевская»?
Станцию «Мир», открытую в 1958 году, в 1966 году переименовали в «Щербаковскую» в честь коммунистического деятеля Александра Щербакова, а в 1990 году она получила современное название – на этом месте с 14 века располагалась деревня Алексеевское.
«Колхозная»
«Ново-Алексеевская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (9/11)
Станцию «Александровский сад» переименовывали 4 раза. Как она называлась при открытии в 1935 году?
Сначала станцию назвали «Улицей Коминтерна», а в 1946-м переименовали в «Калининскую». Современное название она получила уже в 1990 году, но опять же не сразу – сначала несколько дней побыла «Воздвиженкой».
«Калининская»
«Воздвиженка»
«Кремлевская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (10/11)
Какая из станций получила новое название после развенчания культа личности Сталина?
Изначально станция «Семеновская» называлась «Сталинской», но была переименована в 1961 году, в разгар борьбы с культом личности вождя, по названию Семеновской площади (ранее здесь располагалась Семеновская солдатская слобода).
«Октябрьская»
«Пионерская»
«Комсомольская»
Как раньше назывались станции московского метро? Тест (11/11)
Какая станция подземки также поменяла имя в процессе десталинизации?
«Автозаводская» до 1956 года называлась «Завод имени Сталина». Ее переименовали вместе с заводом, получившим имя Лихачева.
«Пролетарская»
Москвич
Вы давно в Москве, и хорошо знаете, как быстро здесь все меняется. Возможно, вы уже не помните, как раньше назывались «Чистые пруды» и «Китай-город», зато каждый день пользуетесь МЦК и радуетесь Большой кольцевой линии. Поэтому вы точно не собьетесь.
Наверное, вы из тех, кому названия «Проспект Маркса» и «Площадь Ногина» ласкают слух, потому что возвращают во времена детства и юности. Скорее всего, вы пережили обе волны переименований и помните, когда «Ждановская» стала называться «Выхино», а возможно и то, как называлась «Семеновская» до развенчания культа личности Сталина.
В Москву вы обычно приезжаете на новогодние праздники и точно знаете – чтобы попасть на ярмарку на Манежке, нужно выйти на «Охотном ряду», а о том, что раньше эта станция называлась «Проспект Маркса», возможно, слышали лишь от экскурсовода. Если вдруг старый москвич отправит вас к Детскому миру на «Дзержинскую» - не пугайтесь, просто отправляйтесь на «Лубянку» и получше изучите схему метро.
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