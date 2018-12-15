РИАМО - 15 дек. Станция «Нижегородская», строящегося Некрасовского участка Московского метрополитена, примет первых пассажиров в декабре 2019 года, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Этап у нас хороший могу сказать. Планируем, что «Нижегородская» в декабре 2019 года уже примет пассажиров», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что это единственная в Европе станция метро, на две платформы которой будет приходить сразу четыре поезда.

«Она уникальна, она единственная в стране и Европе точно. Уникальность заключается в том, что сюда одновременно придет два тоннеля диаметром шесть метров с Большой кольцевой линии метро. И придет один десятиметровый тоннель, в котором будут ходить одновременно два поезда. То есть одновременно на две платформы будет приходить четыре поезда. Такого еще у нас не было», - добавил Хуснуллин.

Второй уникальной чертой Хуснуллин назвал то, что станция будет связана подземным вестибюлем со станцией «Карачарово» и станцией МЦК.

Всего на Некрасовской линии разместится восемь станций – «Нижегородская улица», «Стахановская», «Юго-Восточная», «Окская», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка».

«Розовая» ветка будет примыкать к действующей Таганско-Краснопресненской линии: обе пересекутся в районе станции «Лермонтовский проспект». Ветка длиной почти 19 километров соединит Некрасовку и другие районы юго-востока с Большой кольцевой линией метро. Она пройдет от микрорайона Некрасовка через районы Косино-Ухтомский, Нижегородский, Выхино, Жулебино и Рязанский.

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