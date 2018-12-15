РИАМО - 15 дек. Более половины из 418 километров трамвайных путей отремонтировали в столице за восемь лет, в 2018 году провели ремонт около 20 километров путей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За последние восемь лет в столице отремонтировали больше половины трамвайных путей — это свыше 220 километров из 418.

«С начала года мы обновили почти 20 километров путей на северо-востоке, востоке, юге и в центре города. При капитальном ремонте трамвайной инфраструктуры используем шумопоглощающие материалы и технологии. Благодаря этому трамваи работают тише, а скорость и плавность движения возрастают — это важно для комфорта и безопасности наших пассажиров», — сказал главный инженер «Мосгортранса» Павел Хмелев.

В этом году трамвайные пути обновили в Холодильном переулке, на участках Полярной улицы и улицы Академика Королева, разворотном кольце «Уржумская улица», в проезде Дежнева, на Донбасском путепроводе, на разворотном кольце «Балаклавский проспект», на Новоспасском и Большом Устьинском мостах.

Недавно ремонт завершили на Большой Калитниковской улице, а также в 1-м и 4-м Рощинских проездах.

«Мосгортранс» обновляет и подвижной состав. Сегодня около трети столичных трамваев — это современный низкопольный трехсекционный транспорт. Всего по городу курсирует свыше 800 трамваев.

С прошлого года столица начала закупать современные составы «Витязь-М». Поставки будут продолжаться до конца следующего года. Сегодня по городу курсирует более 220 таких трамваев. С производителем составов «Витязь-М» заключен контракт жизненного цикла — полное сервисное обслуживание и ремонт в течение 30 лет.

Масштаб данной работы оценили и москвичи. По результатам голосования в проекте «Активный гражданин» москвичи высоко оценили ремонт трамвайных путей на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде. Они поставили ремонту 4,8 балла из пяти возможных. В голосовании участвовали 16 тысяч человек.